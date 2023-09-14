В Набережных Челнах спасли лося, которого сбила машина

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Настоящая драма с хорошим финалом развернулась среди многоэтажек обычного российского города.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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В Набережных Челнах прямо в центре жилого микрорайона развернулась настоящая спецоперация по спасению лося. Его сбила машина, у животного оказалась сломана задняя нога.

Обезумев от боли, лось продолжал бегать по улицам. И лишь когда окончательно выбился из сил, беспомощно прилег на газон. На место были вызваны полицейские и специалисты лесхоза. Они приняли решение обездвижить лося при помощи дротиков со снотворным.

«Вот вы сейчас можете наблюдать, как его начинают усыплять. Вот был выстрел», — комментируют очевидцы на видео.

Правда, с первого раза усыпить лося не удалось — пришлось стрелять еще. И наконец, животное погрузили на эвакуатор и увезли к ветеринарам.

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