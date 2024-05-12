В Белгороде обрушился подъезд из-за попадания украинского снаряда

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Евгения Романова
Евгения Романова 389 0

Гладков: ВСУ обстреляли жилой дом в Белгороде

Фото, видео: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На кадрах с места люди начали разбирать завалы в попытках найти пострадавших.

Украинские боевики обстреляли Белгород и Белгородский район, в результате чего произошло обрушение подъезда жилого дома. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — написал он.

Гладков добавил, что выехал на место, позже обнародует подробности случившегося.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что часть многоэтажного жилого дома обрушилась в Белгороде.

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