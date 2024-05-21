В Харькове заявили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры после взрыва
Мэр Терехов: в Харькове повреждена транспортная инфраструктура
Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko
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Минобороны России не комментировало данную информацию.
Транспортная инфраструктура получила повреждения в подконтрольном киевскому режиму Харькове. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.
«Относительно утреннего прилета — целью был объект транспортной инфраструктуры», — написал он.
При этом Терехов не уточнил, о каком именно объекте идет речь и где он находится. До этого, примерно в 07:00, мэр сообщал, что в Харькове прогремел взрыв. Минобороны России пока данную информацию не комментировало.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине заявили о потере 90% тепловых энергомощностей. Главу киевского режима Владимира Зеленского призвали раскрыть всю правду о ситуации с энергоснабжением в стране.
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