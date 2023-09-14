«Тетушки свое спели»: Шаляпин предлагает заменить на сцене Кадышеву и Бабкину
Шаляпин: Кадышевой и Бабкиной нужно уступить место другим певцам народного жанра
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Почему певец так считает?
Певец Прохор Шаляпин высказал свое мнение по поводу своих коллег, выступающих в народном жанре — Надежде Бабкиной и Надежде Кадышевой. Как пишет издание NEWS.ru, артист считает, что давно пора искать новых талантливых исполнителей народных песен.
По словам Шаляпина, именно Бабкина и Кадышева не дают пробиться на сцену другим певцам в этом жанре. При этом исполнитель отметил, что в хорах по всей стране есть обладатели по-настоящему мощных голосов, которые способны буквально снести своей силой.
«Известные народницы у нас — только Бабкина и Кадышева. Но обе тетушки, которые уже свое спели», — говорит Шаляпин.
Прохор также предложил Надежде Бабкиной отказаться от коллектива и переодеться в простое платье, чтобы спеть а капелла, ведь именно так и полагается петь в народе.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Шаляпин вышел в свет с бывшей пассией.
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