Для экс-замглавы Росприроднадзора Митволя запросили почти 5 лет лишения свободы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 12 0

Бывший чиновник может быть причастен к хищению 900 миллионов рублей.

Для экс-замглавы Росприроднадзора Митволя запросили почти 5 лет лишения свободы

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя требуют приговорить к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы по обвинению в хищениях средств в особо крупном размере. Заседание проходит в Железнодорожном суде Красноярска.

По информации 5-tv.ru, при рассмотрении дела Митволь полностью признал свою вину, а также дал показания против экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина, экс-министра транспорта Константина Димитрова и экс-начальник краевого транспортного управления Константина Мандрова.

Бывший чиновник проходит главным фигурантом по громкому делу о хищении средств в особо крупном размере. Предположительно, по версии следствия, Митволь может быть причастен к хищению 900 миллионов рублей, которые выделили на строительство метро в Красноярске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с государственных служащих в России за минувший год взыскали более 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов.

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