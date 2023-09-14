При обстреле ВСУ в Донецке поврежден автобус, есть пострадавшие

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Ранения получили два мирных жителя.

При обстреле ВСУ в Донецке поврежден автобус, есть пострадавшие

Фото: www.globallookpress.com / Nikita Tsitsagi

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Артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к повреждению маршрутного автобуса. В момент попадания снаряда в средство общественного транспорта внутри находились люди. Ситуацию прокомментировал мэр города Алексей Кулемзин.

В своем Telegram-канале он написал, что ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Удар нацистов пришелся на автобус, в результате чего пострадали два человека — женщина и мужчина.

Подробной информации о их состоянии нет. Мэр отметил, что данные о раненых устанавливаются.

Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ выпустили три снаряда калибра НАТО по району. В Кировском районе города также есть пострадавшая, отметили в местном представительстве. Там 62-летняя женщина была ранена при разрыве кассетного боеприпаса.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Севастополе сообщили о 24 пострадавших при атаке ВСУ на Севморзавод.

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