В Севастополе сообщили о 24 пострадавших при атаке ВСУ на Севморзавод
Четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Киевский режим минувшей ночью совершил атаку на Севастополь с помощью десяти крылатых ракет, в результате чего пострадали 24 человека. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор лично выехал на площадку Севморзавода, где после падения снаряда начался пожар. Он отметил, что там продолжают работать оперативные службы. Развожаев также опроверг наличие угроз для гражданской инфраструктуры.
«По предварительной информации, всего пострадало 24 человека, у четырех — состояние средней степени тяжести», — прокомментировал он.
Развожаев добавил, что врачи оказывают раненым всю необходимую помощь.
Он также призвал местных жителей следить за информацией от официальных источников. По словам губернатора, катера и паромы в бухте города продолжают работать в бесперебойном режиме.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры.
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