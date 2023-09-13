В Севастополе сообщили о 24 пострадавших при атаке ВСУ на Севморзавод

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 10 0

Четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

В Севастополе сообщили о 24 пострадавших при атаке ВСУ на Севморзавод

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим минувшей ночью совершил атаку на Севастополь с помощью десяти крылатых ракет, в результате чего пострадали 24 человека. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор лично выехал на площадку Севморзавода, где после падения снаряда начался пожар. Он отметил, что там продолжают работать оперативные службы. Развожаев также опроверг наличие угроз для гражданской инфраструктуры.

«По предварительной информации, всего пострадало 24 человека, у четырех — состояние средней степени тяжести», — прокомментировал он.

Развожаев добавил, что врачи оказывают раненым всю необходимую помощь.

Он также призвал местных жителей следить за информацией от официальных источников. По словам губернатора, катера и паромы в бухте города продолжают работать в бесперебойном режиме.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры.

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