Деятельность «Грин Бокс» приостановили после массового отравления в Петербурге

Суд приостановил деятельность компании по производству готовой еды «Грин Бокс» после массовых отравлений. Как сообщили в пресс-службе Приморского районного суда Санкт-Петербурга, организация не сможет работать 60 дней.

Представитель «Грин Бокс» частично признал нарушения и заявил, что они будут устранены. В суде он просил запретить деятельность компании на 30 дней.

8 сентября стало известно о массовом отравлении жителей Петербурга — в больницы с кишечной инфекцией почти одновременно поступили более 30 человек. Выяснилось, что все пострадавшие употребляли готовую еду от компании «Грин Бокс».

После случившегося сотрудники компании остановили отгрузку продуктов и производство, а всю продукцию и ингредиенты от поставщиков сдали на исследование.

Известно, что в АО «Грин Бокс» зафиксированы многочисленные нарушения санитарных норм, в том числе посредством технологии приготовления. Жалобы также поступали на условия хранения и сроки годности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в отношении производителей готовой еды просят провести проверки.