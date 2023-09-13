Тотальный контроль: в отношении производителей готовой еды просят провести проверки

Сегодня в России действует мораторий на проверки бизнеса. Но действительно ли нужна эта мера?

Генпрокуратуру просят устроить тотальную проверку компаний по производству готовой еды. Обращение поступило после массового отравления в Петербурге, где пострадали около 250 человек.

Как рассказали «Известиям» авторы инициативы, владельцы таких фирм ради экономии могут не соблюдать нормы по приготовлению и хранению блюд. В результате потребители получают испорченные продукты, которые могут отправить их в больницу. При этом бизнесменам нечего опасаться, так как сейчас действует мораторий на внеплановые проверки.