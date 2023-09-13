Тотальный контроль: в отношении производителей готовой еды просят провести проверки
Генпрокуратуру просят провести проверки производителей готовой еды
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
Сегодня в России действует мораторий на проверки бизнеса. Но действительно ли нужна эта мера?
Генпрокуратуру просят устроить тотальную проверку компаний по производству готовой еды. Обращение поступило после массового отравления в Петербурге, где пострадали около 250 человек.
Как рассказали «Известиям» авторы инициативы, владельцы таких фирм ради экономии могут не соблюдать нормы по приготовлению и хранению блюд. В результате потребители получают испорченные продукты, которые могут отправить их в больницу. При этом бизнесменам нечего опасаться, так как сейчас действует мораторий на внеплановые проверки.
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