Российские олимпийцы получат компенсацию за пропуск соревнований
Выплаты будут осуществляться за счет внутренних средств ОКР.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress
Россия не станет бойкотировать Олимпиаду, несмотря на санкции. Такое заявление сделал глава нашего Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Заседание в штаб-квартире ОКР посвятили отстранению россиян от международных стартов. На совещании также сообщили, что Олимпийский комитет России намерен финансово поддержать наших спортсменов после пропуска крупнейших соревнований.
«Мы наградим не только победителей и призеров Олимпийских игр предыдущих, но и всех участников, кто ездил с нами на Олимпийские игры. Кто не сложил руки. Кто мужественно, стойко переносит эти трудности. Работает на учебно-тренировочных базах. Я знаю, таких спортсменов подавляющее большинство. Те, кто не согласился на процесс нейтрализации, безусловно наша задача будет — поддержать таких спортсменов. Поддержать такие спортивные команды. И мы это с удовольствием сделаем», — пояснил Поздняков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минспорта РФ сохраняют надежду на допуск российских спортсменов к участию в Олимпийских играх.
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