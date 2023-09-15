Российские олимпийцы получат компенсацию за пропуск соревнований

Россия не станет бойкотировать Олимпиаду, несмотря на санкции. Такое заявление сделал глава нашего Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Заседание в штаб-квартире ОКР посвятили отстранению россиян от международных стартов. На совещании также сообщили, что Олимпийский комитет России намерен финансово поддержать наших спортсменов после пропуска крупнейших соревнований.

«Мы наградим не только победителей и призеров Олимпийских игр предыдущих, но и всех участников, кто ездил с нами на Олимпийские игры. Кто не сложил руки. Кто мужественно, стойко переносит эти трудности. Работает на учебно-тренировочных базах. Я знаю, таких спортсменов подавляющее большинство. Те, кто не согласился на процесс нейтрализации, безусловно наша задача будет — поддержать таких спортсменов. Поддержать такие спортивные команды. И мы это с удовольствием сделаем», — пояснил Поздняков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минспорта РФ сохраняют надежду на допуск российских спортсменов к участию в Олимпийских играх.