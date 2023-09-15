Певица Лолита Милявская показала видео из автосервиса: «Теперь я точно мужик»

Артистка в очередной раз подтвердила, что не нуждается в сильном плече. Она сама — сильное плечо.

Певица Лолита Милявская — сильная и независимая женщина, в отношении которой эти слова никогда не используются даже с легкой долей иронии. Она сама обеспечивает семью, сама решает, как выглядеть, что говорить и с кем проводить время. И сама в состоянии разобраться с житейскими проблемами. Даже такими, которые традиционно берут на себя мужчины.

Артистка вышла на связь с поклонниками в социальных сетях после некоторого перерыва. Она опубликовала в своем Telegram-канале видео, снятое в автосервисе. И поделилась последними новостями. В плотном графике исполнительница нашла время, чтобы заняться машиной. Помощники звезде для этого, очевидно, не нужны.

«Давно я ничего не записывала. Только посмотрела свою ленту, ставлю себе прогул. Ну где может находиться приличная женщина в три часа дня? Только на автосервисе. Я обнаружила, что у меня лысая резина, и приехала менять шины. Вон там с моей старенькой машинкой колдуют», — рассказала звезда.

Ролик со станции техобслуживания Лолита подписала лаконично и, как всегда, с юмором: «Ну вот теперь я точно мужик». Поклонники поддержали знаменитость, отметив, что какие бы проблемы ни приходилось решать «по-мужски», она всегда остается чертовски обаятельной и привлекательной женщиной.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лолита Милявская показала редкое видео с единственной дочерью Евой. 24-летняя наследница певицы передала привет ее фанатам.