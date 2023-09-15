Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки: «Нам будет ее не хватать»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 6 0

Артист не раскрыл обстоятельств семейной трагедии.

Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки: «Нам будет ее не хватать»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Певец Станислав Пьеха рассказал поклонникам о несчастье в семье, пишет издание dni.ru. Умерла его бабушка по линии отца Валентина. В личном блоге артист опубликовал архивное черно-белое фото, на котором он запечатлен с младшей единоутробной сестрой Эрикой Быстровой: малышей на снимке ласково обнимает бабушка.

«Сегодня умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать», — подписал фотографию Стас Пьеха.

Этим кадром с ностальгией исполнитель делился в соцсетях еще в 2019 году. Тогда публикация была посвящена отношениям с сестрой. В подписи Пьеха обращался к родственнице: «А ведь как красиво все начиналось». Певец родился в браке Илоны Броневицкой с джазовым музыкантом Пятрасом Герулисом. Отчимом Станислава позже стал Юрий Быстров, в союзе с ним Броневицкая родила Эрику.

Стас Пьеха с бабушкой и младшей сестрой Эрикой; Instagram* / wolfieha

Брат с сестрой вместе работают в его наркологической клинике (В прошлом Станислав и сам страдал наркозависимостью, впоследствии он решил открыть собственный реабилитационный центр. — Прим. ред.). Сегодня выдался повод, хоть и печальный, вспомнить их детство. Поклонники ответили словами поддержки на скорбную новость Пьехи о смерти бабушки. Артист не стал обсуждать обстоятельства, о состоянии здоровья родственницы и даже отношениях с ней исполнитель не откровенничал.

Ранее, писал 5-tv.ru, Стас Пьеха резко высказался о бывших возлюбленных, публично обсуждающих роман с ним.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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