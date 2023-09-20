С черной «полумаской» на лице: прошел вечер памяти к 100-летию Эдуарда Асадова

Для Алисы Гребенщиковой творчество поэта интересно с филологической точки зрения.

14 сентября прошел вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения Эдуарда Асадова. Это новая авторская литературно-просветительская программа актрисы Алисы Гребенщиковой «Эдуард Асадов. Я буду видеть сердцем!» в рамках проекта «Знание. ВДНХ».

«Мне кажется, что программа довольно жизнеутверждающая, там прозвучало много стихотворений Эдуарда Аркадьевича, и то, что говорили о нем и его современники, и те, кто жил позднее. Были и отрывки из его автобиографической книги, были и отрывки из его интервью процитированы. И мне кажется, создалась довольно полная картина, рассказывающая о его творчестве. Ничего о личной жизни, все только о творческих делах», — эксклюзивно поделилась Алиса Гребенщикова с корреспондентом 5-tv.ru.

Поэт и прозаик родился 7 сентября 2023 года в семье учителей. Любовь к поэзии началась еще в раннем детстве, в возрасте восьми лет Асадов написал свое первое стихотворение. В 1941 году поэт окончил школу, и через неделю после его выпускного началась Великая Отечественная война. В качестве добровольца Асадов пошел на фронт, где получил тяжелое ранение осколком снаряда в лицо, в результате чего потерял зрение. Поэт был вынужден до конца своих дней носить черную «полумаску» на лице. Несмотря на это, Асадов поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, который с отличием окончил в 1951 году, и в этом же году был опубликован его первый сборник стихов «Светлая дорога».

«Некоторые исполнители собственных произведений кладут тексты на пюпитр для того, что если вдруг что-то забылось, можно было подглядеть в текст. У Эдуарда Аркадьевича такой возможности не было, и все свои стихи на огромном количестве концертов он читал наизусть», — рассказала Алиса Гребенщикова.

Как поделилась актриса и телеведущая, ей интересно творчество поэта с точки зрения филологии, — его стихи легко воспринимать на слух.

«Люди действительно много учат наизусть стихи Асадова, потому что они выстроены особенным образом. <…> Эдуард Асадов — менестрель (поэт-музыкант Средневековья и раннего Возрождения, который пел и играл на музыкальных инструментах по памяти — Прим. ред.)», — отметила Гребенщикова.

По словам актрисы, любимое стихотворение Асадова постоянно меняется в зависимости от ее настроения. Сейчас она выделяет стих «Падает снег», в котором поэт борется с равнодушием и эгоизмом, призывая людей сочувствовать другим и не проходить мимо, когда их просят о помощи.

Эдуард Асадов скончался на 81-м году жизни. Поэт похоронен на Кунцевском кладбище.

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