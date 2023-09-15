В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ

В акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Уточняется, что объект обнаружен малым ракетным кораблем «Аскольд» Черноморского флота.

«Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен», — говорится в сообщении.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВСУ попытались атаковать российский малый ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» в акватории Черного моря.