Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российский малый ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» в акватории Черного моря. Как сообщают представители пресс-службы Минобороны РФ, удар был нанесен около 16:30 с помощью безэкипажного катера, но оказался безуспешным. Дрон был уничтожен огнем из штатного вооружения «Самума».

«Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота „Самум“ в акватории Черного моря», — сказано в заявлении ведомства.

Эта атака стала седьмой за четверг, за день еще шесть беспилотных катеров были ликвидированы российскими военнослужащими Черноморского флота. Так, утром кораблю «Сергей Котов» отбил удары пяти украинских дронов. Еще один ликвидировала авиация.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между киевским режимом и отделившимися Донецкой и Луганской народными республиками, удары по жилым районам со стороны ВСУ грозили гуманитарной катастрофой. В сентябре освобожденные от националистов ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области по результатам референдумов стали субъектами России.

Запад с первых дней спецоперации поддерживал киевский режим, поставляя стране вооружение, финансируя армию и вводя санкции против РФ. В начале июня Украина начала так называемое контрнаступление. Несмотря на огромные потери в живой силе и технике Киев отказывается от мирного урегулирования, президент Владимир Зеленский запретил переговоры с Москвой на законодательном уровне.

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