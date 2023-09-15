В палату к Игорю Николаеву не пускают родных: тревожные подробности

Что случилось с артистом?

Певец и композитор Игорь Николаева, которого госпитализировали в одну из больниц Москвы, переведен в реанимацию. Как сообщает Telegram-канал Mash, врачи всерьез опасаются за его состояние.

По информации канала, Игоря Николаева перевели в реанимацию. Причиной для таких мер стали следы обширного инфаркта, которые показали результаты ЭКГ, сделанной артисту при госпитализации. Кардиограмма показала, что у певца нарушена работа сердца, который бьется с рваным ритмом: то часто, то замедляется. При этом сообщается, что артист находится в сознании, но к нему не пускают даже родных.

Состояние певца оценивается как тяжелое, для стабилизации проводится медикаментозное лечение.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Игорь Николаев попал в больницу с сердечными проблемами уже второй раз. Какая помощь ему понадобилась раньше?