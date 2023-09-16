Киркоров рассорился с Успенской: «Ничего, кроме хамства, я от нее не получил!»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 76 0

Певец Филипп Киркоров заявил о разрыве всяких отношений с Любовью Успенской

Киркоров рассорился с Успенской: «Ничего, кроме хамства, я от нее не получил!»

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Певица Слава против хирурга Хайдарова

Артисты не раз вступали в конфликты, но потом мирились. Сейчас черной кошкой между ними пробежал пластический хирург Тимур Хайдаров.

На фоне скандала вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова рассорились его звездные пациенты — Филипп Киркоров и Любовь Успенская. Король эстрады в восторге от результатов работы доктора с его телом и лицом, а исполнительница шансона твердит, что ее изуродовали. Певица заявила, что труды Хайдарова пришлось корректировать у других специалистов. Она добивается законного наказания для врача, ее адвокат ведет дело к суду.

Что касается Киркорова, ему хирург буквально слепил новое тело — откачал весь лишний жир, избавил от морщин на лице, приподнял брови. Первое время народного артиста невозможно было узнать. Но теперь, когда послеоперационная реабилитация закончилась, и новые черты лица «улеглись», он выглядит стройным, помолодевшим и невероятно уверенным в себе — то и дело демонстрирует пресс.

«У меня есть что показать! Это все свое, просто все лишнее было откачано. Золотые руки Хайдарова постарались, а дальше — фитнес, поддержка. Тимур — художник, только не от слова „худо“. А я его лучшее создание», — сказал Киркоров в интервью Ксении Собчак.

Успенская, по мнению певца, чересчур груба по отношению к нему и к Хайдарову, высказывания коллеги его разочаровали. Не ожидал артист и критики со стороны Славы (Анастасия Сланевская. — Прим. ред.). Как известно, после ее публичного заявления и демонстрации жутких шрамов Успенская подключилась к атакам на хирурга. Как отметил Киркоров, доктор многих людей преобразил и сделал счастливыми, и он сам — живое тому подтверждение.

«Я ей (Успенской. — Прим. ред.) помог в ряде вопросов — с телевизионными программами. Ничего, кроме хамства и плевка в ответ, не получил. Для меня была неожиданной реакция певицы Славы… Пусть это останется на их совести. Я за правду, за факты», — заявил Киркоров.

Ранее, писал 5-tv.ru, Любовь Успенская сообщила о прокурорских проверках в клиниках, к которым имеет отношение Тимур Хайдаров.

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Певица Слава против хирурга Хайдарова
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