«Действуем строго по закону»: Успенская заявила о проверках в клиниках Хайдарова

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 5 0

Певица Успенская сообщила о внеплановых проверках в клиниках хирурга Хайдарова

«Действуем строго по закону»: Успенская заявила о проверках в клиниках Хайдарова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Вместе с коллегой Славой певица намерена наказать пластического хирурга, который, по их словам, уродует женщин и подвергает риску их жизни.

В клиниках, к которым имеет отношение пластический хирург Тимур Хайдаров, проходят внеплановые проверки по инициативе его недовольных пациентов. В числе этих пациентов певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, а также Любовь Успенская. Последняя и сообщила в личном блоге, что по их заявлениям в прокуратуру деятельность звездного доктора взята под контроль.

«Наши заявления удовлетворены, и, в связи с наличием угрозы жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, прокуратурой Москвы после тщательной проверки удовлетворено заявление Росздравнадзора Москвы и Московской области о проведении надзорных мероприятий в клиниках, к которым причастен Тимур Хайдаров», — сказано в публикации Успенской.

В конце июля певица Слава объявила, что Тимур Хайдаров изуродовал ей грудь. Артистка отметила, что перенесла несколько операций и осталась довольна результатами всех, но маммопластика оказалась крайне неудачной, и ей пришлось просить помощи у других пластических хирургов, чтобы избавиться от асимметрии и жутких шрамов. Обвиняемый ответил, что исполнительница сама виновата — не соблюдала рекомендации по уходу за швами после вмешательства.

Славу немногим позже поддержала Любовь Успенская, заявив, что тоже недовольна работой Хайдарова. Дочь королевы шансона и вовсе назвала хирурга мясником и потребовала справедливого правосудия. Далее коллективное письмо против знаменитого в своих кругах доктора подписали десятки женщин. Пострадавшие не намерены отступать.

«Мы действуем строго по закону. Доверившихся мне людей не бросаю и не брошу. Все вопросы к моему адвокату Елене Сениной. Как говорится, финита ля комедия», — заключила Успенская.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Тимур Хайдаров рассказал свою версию конфликта с популярными исполнительницами, обвинившими его в непрофессионализме. Хирург объяснил, зачем звездные дамы пытаются разрушить его репутацию.

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