«Мы все в шоке»: раскрыта реальная причина смерти актера Гришечкина

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Алина Крылова
Алина Крылова 2 446 0

Вячеслав Гришечкин скончался из-за проблем с сердцем

«Мы все в шоке»: раскрыта реальная причина смерти актера Гришечкина

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Исполнителя роли полковника Староконя в сериале «Солдаты» не стало на 62 году жизни. Все последние часы артист провел в больнице.

Журналисты раскрыли официальную причину смерти заслуженного артиста Вячеслава Гришечкина. Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В больницу Гришечкин угодил еще неделю назад: прямо накануне гастролей артист пожаловался на недомогание. За несколько дней до смерти исполнителю десятка ролей стало совсем плохо. Врачи перевели актера в реанимацию в очень тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, Гришечкин скончался.

Уже позже журналистам в окружении актера расскажут: у него не выдержало сердце.

«Мы все в шоке!» — сообщила сразу после трагического известия его агент, Диана Бичарова.

Напомним, что при жизни артист был дважды женат, но отцом так и не стал. Самой громкой стала его роль полковника Староконя в сериале «Солдаты». Кроме того Вячеслав Германович играл в Театре на Юго-Западе с момента его основания. В последние годы актер преподавал в университете «Синергия» актерское мастерство.

Ранее 5-tv.ru писал о личной драме Вячеслава Гришечкина.

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