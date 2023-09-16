Будь готов! В «Кроссе наций» примут участие около 340 тысяч человек

В России сегодня отмечают День бега. А вы готовы повторить?

Страна сегодня выходит на старт, чтобы отметить Всероссийский день бега. Сотни тысяч человек преодолеют дистанции «Кросса нации» — так называется одно из самых масштабных спортивных событий России.

Первыми пробежки совершили жители Дальнего Востока, затем к кроссу присоединились сибирские регионы. В Новосибирске в забеге участвовали все желающие — любого возраста и уровня подготовки. Единственным условием был допуск от врача.

«Я просто любитель, в прошлом году бегал 12 километров, в этом тоже решил пробежать. Я бы не смог делать то, что делаю сейчас, если бы не занимался спортом», — сказал участник.

«Я начала заниматься бегом совсем недавно, и вот я бегаю уже два месяца, и я решила впервые на „Кросс наций“ побежать вместе с другими людьми. Я лет пять бегаю периодически. Марафон пробежал, полумарафон. Вот с девушкой моей. Приобщаю ее к этому», — отметили другие участники «Кросса наций».

В «Кроссе нации» можно выбрать дистанцию себе по силам — от 200 метров до 12 километров. Всего по прогнозам в нем будут участвовать более 340 тысяч человек из 84 регионов России. Самые массовые забеги состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Волгограде и еще нескольких городах.

Соревнования проходят по всей стране с 2004 года. Мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни и привлечение населения к занятиям физкультурой.