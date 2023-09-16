Французских школьников хотят научить готовить в целях экономии

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 29 0

В школах Франции могут вернуть уроки готовки из-за высокой инфляции

Французских школьников хотят научить готовить в целях экономии

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Читайте нас в: Дзен Новости

Министр Франции придумала, как спасти «кошельки» многодетных семей и считает идею крайне креативной.

Министр-делегат малого и среднего предпринимательства, торговли, ремесел и туризма Франции Оливия Грегуар предложила возобновить в школах уроки готовки. Такую идею политик выдвинула из-за высокой продовольственной инфляции. Об этом сообщает издание Sud Ouest.

По мнению Грегуар, предложенная мера позволит исключить лишние затраты на покупку подорожавшей готовой еды. Чиновник полагает, что так смогут сэкономить многодетные семьи.

Отметим, потребительские цены в стране Эйфелевой башни и Лувра в конце минувшего лета выросли на 5,7% в годовом выражении. Инфляция на сегодняшний день превысила значение 5,1%.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Франции приостановят продажи iPhone 12. Решение принято компетентными органами страны.

+12° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
96.63
0.47 103.04
-0.19
Как завоевать этих трех мужчин: кого выбирают Тельцы, Львы и Водолеи

Последние новости

19:39
Подоляк после скандала вновь повторил тезис о «слабом потенциале» КНР и Индии
19:27
Уехавший Фридман пожаловался на жизнь в Лондоне: «Ушли покой и стабильность»
19:12
Береги себя: от каких болезней страдают осенью
19:02
Имитировавшая оральный секс Костенко обвинила подписчиков в ханжестве
18:49
Запеченные кабачки с сырно-чесночным соусом — рецепт быстрого и вкусного блюда
18:37
Украинцы убили трех человек в результате атаки на Светлодарск

Сейчас читают

Не бойтесь ничего: прогноз Таро на неделю с 18 по 24 сентября
Умирали в муках: тела трех младенцев обнаружили в подвале жилого дома
«Врачи-волшебники»: стало известно о состоянии Игоря Николаева
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России