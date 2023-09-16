Французских школьников хотят научить готовить в целях экономии

Министр Франции придумала, как спасти «кошельки» многодетных семей и считает идею крайне креативной.

Министр-делегат малого и среднего предпринимательства, торговли, ремесел и туризма Франции Оливия Грегуар предложила возобновить в школах уроки готовки. Такую идею политик выдвинула из-за высокой продовольственной инфляции. Об этом сообщает издание Sud Ouest.

По мнению Грегуар, предложенная мера позволит исключить лишние затраты на покупку подорожавшей готовой еды. Чиновник полагает, что так смогут сэкономить многодетные семьи.

Отметим, потребительские цены в стране Эйфелевой башни и Лувра в конце минувшего лета выросли на 5,7% в годовом выражении. Инфляция на сегодняшний день превысила значение 5,1%.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Франции приостановят продажи iPhone 12. Решение принято компетентными органами страны.