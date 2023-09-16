Очная ставка: Лавров примет участие в заседании ООН, на котором будет Зеленский

Оно намечено на 20 сентября.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие в ближайшем заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по ситуации на Украине. Ожидается также, что его посетит президент Незалежной Владимир Зеленский. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.

«Разумеется, Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине, как и во всех предыдущих встречах Совета по этой теме. Представлять нашу страну будет глава делегации министр Сергей Лавров», — сообщил он.

В данный момент планируется, что заседание пройдет 20 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Запад заметает под ковер ситуацию с «Северными потоками».