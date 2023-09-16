Очная ставка: Лавров примет участие в заседании ООН, на котором будет Зеленский

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Лавров примет участие в заседании ООН, на котором будет Зеленский

Очная ставка: Лавров примет участие в заседании ООН, на котором будет Зеленский

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Оно намечено на 20 сентября.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие в ближайшем заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по ситуации на Украине. Ожидается также, что его посетит президент Незалежной Владимир Зеленский. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.

«Разумеется, Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине, как и во всех предыдущих встречах Совета по этой теме. Представлять нашу страну будет глава делегации министр Сергей Лавров», — сообщил он.

В данный момент планируется, что заседание пройдет 20 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Запад заметает под ковер ситуацию с «Северными потоками».

+12° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
96.63
0.47 103.04
-0.19
Как завоевать этих трех мужчин: кого выбирают Тельцы, Львы и Водолеи

Последние новости

22:50
Юлия Высоцкая рассказала о своей зависимости: с чего же начинается ее утро?
22:34
Очная ставка: Лавров примет участие в заседании ООН, на котором будет Зеленский
22:18
В НАТО заявили о проведении крупнейших после холодной войны учений в 2024 году
22:02
Камила Валиева сообщила о перенесенном разрыве сетчатки глаза
21:46
Новые установки? Из-за чего НАТО может ввести войска на Украину
21:30
«Не его дело»: президент ЦАР отказал Макрону в требовании вывести из страны инструкторов РФ

Сейчас читают

Береги себя: от каких болезней страдают осенью
Не бойтесь ничего: прогноз Таро на неделю с 18 по 24 сентября
Умирали в муках: тела трех младенцев обнаружили в подвале жилого дома
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России