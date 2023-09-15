Лавров: Запад заметает под ковер ситуацию с «Северными потоками»

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Алина Крылова
Алина Крылова 15 0

Попытки ряда стран расследовать инциденты на газопроводе к стоящему результату так и не привели.

Лавров: Запад заметает под ковер ситуацию с «Северными потоками»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry1

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Тема:
Северный поток

Запад пытается осуществить попытки замолчать теракты на «Северном потоке». Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе «круглого стола» по ситуации вокруг Украины.

По словам дипломата, за последнее время только несколько стран (Германия, Швеция и Дания) предоставили России результаты своих внутринациональных расследований. Ни одна из версий, озвученная европейскими коллегами, РФ удовлетворить так и не смогла. Остальные государства и вовсе проигнорировали диверсию.

Для России подобное поведение станет поводом, чтобы настаивать на «транспарентном расследовании, причем с участием представителей от РФ», а также на том, чтобы «виновные были названы и понесли заслуженное наказание».

«Взорвали газопроводы „Северные потоки“ год назад, никто даже пальцем не пошевелил, чтобы каким-то транспарентным образом расследовать это. Все это заметается под ковер», — сказал министр.

Крупнейшие европейские ветки «Северного потока» были взорваны в конце сентября 2022 года. Одной из версий стала причастность США к диверсии на газопроводах. С тех пор Россия не получила ни одного полноценного отчета о случившемся ЧП. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден мог подорвать «Северный поток» с конкретной целью. 

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