Вячеслав Малафеев после развода хочет найти любовь в соцсетях

Вячеслав Малафеев собирается искать новую возлюбленную с помощью социальных сетей. Такой новостью поделилось издание KP.RU.

Мужчина признался, что пока намерен насладиться одиночеством. Однако это совсем не значит, что после развода с женой он откажется от женского внимания. Правда, статус не позволяет ему заводить знакомства на улице.

«Мне часто пишут женщины, я сейчас нет-нет зайду на страницу, посмотрю профиль», — отметил бывший футболист.

«Мы больше не вместе»: Тимур Родригез разводится с женой после 16 лет брака

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший футболист Вячеслав Малафеев официально развелся с женой. Пара пробыла в браке 16 лет. Бывшие возлюбленные несколько раз пытались спасти отношения, однако у них ничего не получилось. По случаю развода они даже закатили прощальную вечеринку, на которой спели популярные песни и сказали друг другу слова благодарности за прожитые вместе годы.