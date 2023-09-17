Вячеслав Малафеев после развода хочет найти любовь в соцсетях

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Алексей Панков
Алексей Панков 1 0

Кем будет следующая избранница бывшего футболиста?

Вячеслав Малафеев после развода хочет найти любовь в соцсетях

Фото: Евгений Асмолов / ТАСС

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Вячеслав Малафеев собирается искать новую возлюбленную с помощью социальных сетей. Такой новостью поделилось издание KP.RU.

Мужчина признался, что пока намерен насладиться одиночеством. Однако это совсем не значит, что после развода с женой он откажется от женского внимания. Правда, статус не позволяет ему заводить знакомства на улице.

«Мне часто пишут женщины, я сейчас нет-нет зайду на страницу, посмотрю профиль», — отметил бывший футболист.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший футболист Вячеслав Малафеев официально развелся с женой. Пара пробыла в браке 16 лет. Бывшие возлюбленные несколько раз пытались спасти отношения, однако у них ничего не получилось. По случаю развода они даже закатили прощальную вечеринку, на которой спели популярные песни и сказали друг другу слова благодарности за прожитые вместе годы.

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