Минобороны сообщили об успешном пресечении попытки Киева атаковать Москву

Ночью 17 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, который собирался совершить атаку на Москву. Аппарат сбит в Истринском районе Московской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.