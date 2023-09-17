Минобороны сообщили об успешном пресечении попытки Киева атаковать Москву

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 17 0

С беспилотником успешно справились силы ПВО.

Минобороны сообщили об успешном пресечении попытки Киева атаковать Москву

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Ночью 17 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, который собирался совершить атаку на Москву. Аппарат сбит в Истринском районе Московской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
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