Минобороны сообщили об успешном пресечении попытки Киева атаковать Москву
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С беспилотником успешно справились силы ПВО.
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Ночью 17 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, который собирался совершить атаку на Москву. Аппарат сбит в Истринском районе Московской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
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