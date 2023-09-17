Последняя роль стала судьбоносной: как Гришечкин предсказал свою смерть

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Алина Крылова
Алина Крылова 217 0

Вячеслав Гришечкин предсказал свою смерть ролью в последнем сериале

Последняя роль стала судьбоносной: как Гришечкин предсказал свою смерть

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Последние пять лет артист мучился в забвении и одиночестве.

Неделю назад актер сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин попал в больницу с сердечными проблемами. К сожалению, помочь артисту врачи не сумели: исполнитель многих запоминающихся сериальных ролей ушел на 62-м году жизни. Последние пять лет он жил затворником, мучаясь из-за смерти второй супруги. В многочисленных интервью Гришечкин признавался, что так и не простил себе попустительства, которое в итоге привело к беде.

До самой смерти роль офицера с запоминающейся фамилией Староконь в «Солдатах» была для Гришечкина ключевой. Однако «говорящим» оказалось совсем другое амплуа. В последнем своем проекте артист буквально предсказал свою смерть: в сериале «Дурдом» он воплотил в жизнь роль прикованного к инвалидному креслу друга одного из ключевых героев, информирует KP.RU.

В кадре Гришечкин пишет близкому человеку прощальное письмо, уже зная, что они больше никогда не увидятся. Позже персонаж умрет в больнице: такая же участь постигла и самого актера.

Похоронить исполнителя ролей в театре и кино планируется на Хованском кладбище. Церемония прощания с ним состоится 19 сентября в Театре на Юго-Западе.

Ранее 5-tv.ru писал, от чего на самом деле умер Вячеслав Гришечкин.

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Последняя роль стала судьбоносной: как Гришечкин предсказал свою смерть

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