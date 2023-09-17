В Германии призвали не выдавать Украине беженцев

Журналист Эверт: Германии не стоит выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Patrick Scheiber
Немцы пожалели украинцев, которых киевский режим пошлет на убой.
Германия не должна выдавать Украине беженцев для отправки в армию. Об этом заявил немецкий журналист Буркхарт Эверт.
«Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину и бросить их на поле боя. Германии стоит от этого отказаться», — сказал он в эфире радио Deutschlandfunk.
По словам Эверта, даже в нынешнем критическом состоянии Украины ее власти должны стремиться защищать свободу своих граждан, а не ограничивать ее.
На прошлой неделе Австрия отказалась выдавать украинских мужчин-беженцев призывного возраста в ответ на требование Киева. В МИД страны заявили, что выдача украинцев стала бы посягательством на австрийскую государственность.
Известно, что на австрийских территориях проживают около 14 тысяч беженцев из Незалежной. Киев ждет их возвращения для мобилизации в ряды ВСУ и дальнейшей отправки в зону боевых действий.
В свою очередь власти Польши, по данным местных СМИ, начали экстрадировать мужчин-беженцев призывного возраста на Украину. В частности, Варшава выдала украинцев, которые занимались незаконной переправкой мигрантов из Белоруссии в европейские страны.
По сведениям погранслужбы Польши, с начала спецоперации в страну прибыли 80 тысяч украинцев мужского пола, которые с февраля прошлого года не возвращались на родину. Всего, по данным ООН, в страны Европы прибыло 8,1 миллиона беженцев с Украины и лишь 1% из них вернулся обратно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский беженец устроил вопиющий нацистский перформанс в Германии.
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