В Германии призвали не выдавать Украине беженцев

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Журналист Эверт: Германии не стоит выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ

В Германии призвали не выдавать Украине беженцев

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Patrick Scheiber

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Немцы пожалели украинцев, которых киевский режим пошлет на убой.

Германия не должна выдавать Украине беженцев для отправки в армию. Об этом заявил немецкий журналист Буркхарт Эверт.

«Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину и бросить их на поле боя. Германии стоит от этого отказаться», — сказал он в эфире радио Deutschlandfunk.

По словам Эверта, даже в нынешнем критическом состоянии Украины ее власти должны стремиться защищать свободу своих граждан, а не ограничивать ее.

На прошлой неделе Австрия отказалась выдавать украинских мужчин-беженцев призывного возраста в ответ на требование Киева. В МИД страны заявили, что выдача украинцев стала бы посягательством на австрийскую государственность.

Известно, что на австрийских территориях проживают около 14 тысяч беженцев из Незалежной. Киев ждет их возвращения для мобилизации в ряды ВСУ и дальнейшей отправки в зону боевых действий.

В свою очередь власти Польши, по данным местных СМИ, начали экстрадировать мужчин-беженцев призывного возраста на Украину. В частности, Варшава выдала украинцев, которые занимались незаконной переправкой мигрантов из Белоруссии в европейские страны.

По сведениям погранслужбы Польши, с начала спецоперации в страну прибыли 80 тысяч украинцев мужского пола, которые с февраля прошлого года не возвращались на родину. Всего, по данным ООН, в страны Европы прибыло 8,1 миллиона беженцев с Украины и лишь 1% из них вернулся обратно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский беженец устроил вопиющий нацистский перформанс в Германии.

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