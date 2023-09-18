Нашла других людей: как Милославская пытается забыть предательство Петрова
Актриса Милославская призналась в любви театру
Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov
Актер женился на девушке, с которой познакомился совершенно случайно.
Актриса Анастасия Милославская не стала комментировать свадьбу бывшего возлюбленного Александра Петрова. Сейчас девушка сконцентрировалась на работе и полностью посвятила себя творчеству, о чем рассказала в личном блоге.
Актриса подчеркнула, что любит театр. Однако она устает постоянно находиться в репетиционном процессе.
«Я очень люблю театр, но когда это по любви, когда есть крутая команда, яркий материал, вызов, смелость и юмор. Наш „Крем“ только начинает путь — каким он будет, никто не знает», — отметила Милославская.
Девушка добавила, что ей нравиться принимать участие в постановке. Она также заявила, что познакомилась со множеством людей, к которым испытывает сильные чувства.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Петров женился на девушке по имени Вика, с которой познакомился совершенно случайно. Актер рассказал, что его избранница совершенно непубличная персона.
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