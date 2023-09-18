«Доведенные до отчаяния»: элитные войска ВСУ потребовали отхода с передовой

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Алина Крылова
Алина Крылова 54 0

Рогов: элитная 47-я бригада ВСУ в Запорожской области просит отвода с передовой

«Доведенные до отчаяния»: элитные войска ВСУ потребовали отхода с передовой

Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Преследующая войска усталость может окончательно подорвать целостность армии ВСУ.

Части украинских войск, находящиеся на ореховском направлении, выдвинули своему руководству ультиматум. Украинские националисты требуют вывести их с передовой и дать возможность передышки, сообщает глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, украинские солдаты столкнулись с нехваткой сил и находятся на грани паники. Единственным способом справиться с этим состоянием они назвали отпуск в тылу и скорое пополнение состава. Боевики готовы на самые отчаянные шаги в случае, если их требования не будут удовлетворены.

Примечательно, что изначально эти подразделения причислялись к элитным, перед ними ставилась задача «дойти до Крыма». В реальности же боевики несут тысячные потери в Работино, так и не сумев справиться с первой линией обороны ВС РФ.

«Доведенные до отчаяния и находясь в состоянии, близком к панике, боевики элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ „Магура“ выступили с открытым обращением с требованием вывести их с позиций на передовой», — заявил Рогов.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы успешно отразили две атаки ВСУ на запорожском направлении.

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