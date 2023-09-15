Российские бойцы отразили две атаки ВСУ за сутки в районе Работино
О ситуации на запорожском направлении рассказали в Минобороны.
Фото: © РИА Новости / Давид Нармания
Российские бойцы отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки в районе Работино на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что на данном участке удалось отбить две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что маневренные возможности ВСУ страдают из-за использования российскими военными беспилотных летательных аппаратов «Ланцет».
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