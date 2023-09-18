В частные руки: почему Украина решила продать военные облигации европейцам

Для чего киевский режим решил применить такой подход?

Украина заявила, что планирует повысить расходы на оборону, а, чтобы закрыть «финансовую дыру» в бюджете, распродаст часть военных облигаций частным лицам из других стран. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По информации СМИ, киевский режим намерен увеличить расходы сразу на десять миллиардов долларов в этом году, и на 15 — в следующем. Таким образом военные расходы Украины составят порядка 40 миллиардов долларов. При этом в Киеве признаются, что бюджет не в состоянии покрыть дефицит, даже при условии постоянных иностранных вливаний.

«Если правительство не сможет покрыть свой бюджетный дефицит, то оно не сможет финансировать свои военные действия», — считает руководитель отдела макроэкономических исследований брокерской компании Investment Capital Ukraine Виталий Ваврищук.

Если раньше основным держателем государственных облигаций был Центробанк Украины, то теперь власти страны намерены применить так называемый лоскутный подход. Продавать облигации Киев планирует, в первую очередь, частникам Западной Европы.

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