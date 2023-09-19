«Мозг так устроен»: чем чревато употребление детского шампанского

Так ли невинна безобидная, на первый взгляд, детская забава?

Употребление сладкой газировки, стилизованной под шампанское, в детстве может в будущем привести к подростковому алкоголизму. Подобное популярное увлечение кажется невинным только на первый взгляд.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru психиатр Владимир Каторгин объяснил, чем на самом деле чревато употребление детского шампанского детьми. По словам специалиста, подобная шалость формирует определенные паттерны поведения, способные привести к печальным последствиям. Ребенок, наблюдая за тем, как выпивают его родители, воспринимает этот жест как норму из-за неспособности критически мыслить. Позже употребление детского шампанского входит в норму, а потом с газировки подростки переходят на спиртное.

«С физиологической точки зрения мозг у детей до 18 лет не сформирован полностью. Не зря этот период называют возрастом условного формирования мозговых структур, в том числе отвечающих за критическое осмысление. Именно в том возрасте ребенок понимает, что можно, что нельзя. Если в семье ребенка условно восьми, десяти, двенадцати лет ребенку позволяют детское шампанское и бывают частые застолья, у него формируется определенная модель: когда я вырасту, я смогу позволить себе взрослое шампанское», — объяснил Каторгин.

По словам врача, зависимость от курения зарождается у школьников и студентов по тому же сценарию. Ритуал курения и распития спиртных становится настолько значимым в мозге подростка, что формируется зависимость. Каторгин подчеркивает, что в некоторых случаях защитные механизмы мозга спасают ребенка от экспериментов, и тогда употребление алкоголя становится шуткой и в проблему не перерастает, но пренебрегать опасностью все же не стоит.

«К сожалению, этот порог никто никогда не может предугадать. У детей, родители которых также выпивают или курят, риск развития у ребенка такого рода зависимости выше. Разовьется ли она или не разовьется, на этот вопрос ответить очень сложно. Формирование таких ненужных вредных механизмов, происходит быстрее, чем работа с правильными привычками. Мозг так устроен», — объяснил он.

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