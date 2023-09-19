Пила один кефир и боялась есть: сможет ли Бьянка вернуться к прежней фигуре

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова Эксклюзив 5 732 0

Диетолог Соломатина назвала диету певицы Бьянки опасной

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

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Чем вредны жесткие диеты и занятия спортом дважды в день?

Певица Бьянка, сильно набравшая вес, призналась, что серьезно подорвала здоровье из-за жесткой диеты и занятий спортом дважды в день. У нее пищевая аллергия, заболевание желудка, серьезные проблемы со спиной. Артистке назначена гормональная терапия. О том, какое влияние оказывают на набор веса эти недуги и можно ли восстановиться и вернуться в прежнюю форму, рассказала 5-tv.ru диетолог Елена Соломатина.

Известно, что Бьянка некоторое время пила только кефир и был такой период, когда она попросту боялась есть. По словам специалиста, самодеятельную диету организм воспринимает как войну, чрезвычайную ситуацию. При возобновлении нормального питания человек начинает набирать вес.

«На всякий случай организм начинает делать запас, потому что если в следующий раз будет такое же насилие над ним, он уже будет разрушать жировые ткани. Поэтому безусловно после такой акции он будет активно набирать жировую ткань. Из-за диеты кардинально меняется гормональный состав. Плюс разрушаются органы пищеварения, эндокринной, нервной систем», — поделилась Соломатина.

По ее словам, восстановление будет зависеть от степени запущенности, некоторые органы восстанавливаются и регенерируют, но далеко не все: печень — хорошо, мозг — плохо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бьянка матом ответила на критику о лишнем весе.

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