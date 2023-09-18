Все счета обвиненной в неуплате налогов Елены Блиновской были заблокированы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 14 0

Скандально известный блогер продолжает находиться под домашним арестом.

Все счета обвиненной в неуплате налогов Елены Блиновской были заблокированы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Все счета блогера Елены Блиновской были заблокированы. Соответствующие данные были получены 5-tv.ru.

Уточняется, что пять новых счетов были заблокированы еще 6 сентября. Источник уточнил, что причиной стало то, что Блиновская не предоставила налоговую декларацию в обозначенный срок.

Елена Блиновская хорошо известна пользователям социальных сетей как блогер-миллионник и создатель «Марафона желаний». В апреле текущего года она была задержана при попытке покинуть Россию на арендованном авто в Смоленской области. Женщину подозревали в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. Также ей вменяется вторая статья, предусматривающую наказание за отмывание денег.

Счета Блиновской были закрыты 6 сентябряСчета Блиновской были закрыты 6 сентября. Фото: 5-tv.ru

Елена Блиновская должна находиться под домашним арестом в рамках уголовного дела до 26 октября. Ей запрещено пользоваться интернетом и покидать дом без разрешения следователя.

Всего в рамках расследования было арестовано порядка 50 счетов Блиновской и ее супруга. Их общая сумма достигает 100 миллионов рублей. Также были заблокированы валютные счета, содержащие несколько сотен тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Блиновская отпросилась из-под домашнего ареста и проголосовала на выборах.

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