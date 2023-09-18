«Будешь стоять на коленях»: как Никита Джигурда чуть не сорвал съемки

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 30 0

Продюсер Задыкян: Джигурда на съемках шоу кричит матом и любит трепать нервы

«Будешь стоять на коленях»: как Никита Джигурда чуть не сорвал съемки

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Иногда актер просто пугает окружающих своим поведением.

Продюсер Милена Задыкян призналась, что с Никитой Джигурдой непросто наладить рабочие отношения и найти контакт. Как пишет издание «Страсти», однажды артист чуть не сорвал съемки.

По словам продюсера, Никиту Джигурду можно назвать настоящим мастером, который любит и умеет потрепать нервы. Задыкян вспомнила случай, когда актер потребовал гонорар до выхода в студию, но, получив желаемое, просто покинул площадку. Чтобы вернуть артиста в эфир, «пришлось побегать».

«В многочисленных диалогах он называл меня „ангелом, спустившимся с небес“, пока я не попросила подписать согласие на съемку, без которого мы не имеем права выпускать готовый выпуск в эфир. Тогда он приблизился к моему лицу и прокричал, что я — „исчадие ада“, что Сатана меня испепелит и я буду стоять перед ним на коленях. Все это сопровождалось трехэтажным матом», — вспомнила Задыкян.

При этом продюсер уточнила, что в обычных диалогах актер вполне интеллигентный и милый человек, хотя иногда его поведение пугает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошло воссоединение Джигурды с Анисиной.

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«Будешь стоять на коленях»: как Никита Джигурда чуть не сорвал съемки

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