Спешат на помощь: как российские спасатели работают над последствиями наводнения в Ливии

Тысячи людей оказались под завалами, десятки тысяч просто смыло в неизвестном направлении.

Российские спасатели сейчас работают в Ливии — они расчищают наиболее пострадавшие провинции, и сами называют этот участок очень сложным. Поток воды в считанные мгновения превратил целый город в руины.

Тысячи людей оказались под завалами, десятки тысяч просто смыло в неизвестном направлении. Спасатели продвигаются метр за метром, осматривая разбитые машины, поднимая бетонные плиты, откачивая воду из подвалов, и собирая все, что приносит море. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев передает подробности с места.