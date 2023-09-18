Спешат на помощь: как российские спасатели работают над последствиями наводнения в Ливии
Опубликованы кадры работы российских спасателей в Ливии
Фото, видео: www.globallookpress.com / The eastern-based government of; 5-tv.ru
Тысячи людей оказались под завалами, десятки тысяч просто смыло в неизвестном направлении.
Российские спасатели сейчас работают в Ливии — они расчищают наиболее пострадавшие провинции, и сами называют этот участок очень сложным. Поток воды в считанные мгновения превратил целый город в руины.
Тысячи людей оказались под завалами, десятки тысяч просто смыло в неизвестном направлении. Спасатели продвигаются метр за метром, осматривая разбитые машины, поднимая бетонные плиты, откачивая воду из подвалов, и собирая все, что приносит море. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев передает подробности с места.
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