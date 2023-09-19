«Я чуть не поседела»: почему Ефременкова снова перенесла крестины сыновей

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Рита Миронова
Рита Миронова 27 0

Юлия Ефременкова перенесла крестины сыновей из-за их болезни

«Я чуть не поседела»: почему Ефременкова снова перенесла крестины сыновей

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

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Крещение переносится уже четвертый раз. Что стало причиной?

Звезда телешоу «Дом-2» Юлия Ефременкова в очередной раз перенесла крестины своих сыновей. В личном блоге знаменитость объяснила, почему ей пришлось так поступить в четвертый раз.

«Я вчера чуть не поседела. Мы просыпаемся в девять утра, и у Кристиана рвота», — написала Ефременкова.

Ребенка, по ее словам, рвало целый час с промежутком в 20 минут. К вечеру малышу стало лучше, но крестины пришлось перенести на другой день.

Ради долгожданного мероприятия Ефременкова вместе с близнецами — Кристианом и Даниэлем — приехала в родной Краснодар. Мальчикам скоро исполнится год, их лица в соцсетях молодая мама показывать не торопится. Новую дату крестин она также не назвала.

В марте этого года блогер рассталась с их отцом Мондезиром Свет-Амуром. Молодая мама одна заботится о близнецах. Звезды «Дома-2» старались сохранить теплые дружеские отношения ради Кристиана и Даниэля, но у них не вышло. После очередного конфликта с рукоприкладством телеведущая запретила экс-жениху приближаться к ней и сыновьям без решения суда.

Ефременкова жалуется, что ни на минуту не может расслабиться, так как рассчитывать приходится только на себя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ефременкова обвинила Свет-Амура в жестком абьюзе.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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