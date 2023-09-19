Не забудем, не простим: все наемники киевского режима понесут наказание

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Посольство РФ в Швеции: все наемники киевского режима будут наказаны

Не забудем, не простим: все наемники киевского режима понесут наказание

Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH

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Дипломаты предостерегли европейцев от поездок на Украину.

Все иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесут наказание. Таким заявлением поделилось посольство России в Швеции в официальном блоге.

В посте отмечается, что наемничество является преступлением. А присоединение к киевскому режиму — преступно вдвойне. Таким образом дипмиссия прокомментировала статью о шведах, отправившихся на фронт.

«Надеемся, что в Швеции наконец поймут: все иностранцы, в том числе и шведы, которые решили зарабатывать кровавые деньги киевского режима, обязательно понесут наказание в соответствии с российским и международным законодательством», — отмечается в посте.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украину хочет отправиться отец пропавшего без вести наемника из Британии. Боевик, основавший отряд «Темные ангелы», не выходил на связь больше месяца.

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