«Будет длиться долго»: Эрдоган выразил мнение о будущем Украины

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Алина Крылова
Алина Крылова 40 0

Президент Турции Эрдоган считает, что украинский конфликт закончится нескоро

«Будет длиться долго»: Эрдоган выразил мнение о будущем Украины

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Политик предрек, что ждет Россию и Украину в контексте мировой проблемы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что считает, что конфликт на Украине будет долгим. Пока в некоторых странах Европы говорят о скорой «развязке» в разладе двух стран, политический лидер придерживается совершенно противоположного мнения.

В беседе с журналистами Эрдоган подчеркнул, что вопреки расхожему мнению, предпосылок к скорому окончанию выяснения отношений нет.

«Если быть предельно открытым и ясным, то совершенно очевидно, что это будет длиться долго и закончится не скоро», — сказал он.

При этом президент подчеркнул, что Владимир Путин выступает за скорейшее окончание конфликта, а значит, проблема находится на стороне Зеленского и Киева. Именно президент Украины не хочет пойти на мировую, намекнул Эрдоган.

«Путин хочет, чтобы это закончилось как можно скорее. Это то, что он сказал, и я верю его словам», — подчеркнул Эрдоган.

Напомним, что ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением и техникой.

Ранее 5-tv.ru писал, что новая война США оставит Владимира Зеленского и Украину без финансирования.

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