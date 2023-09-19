«Будет длиться долго»: Эрдоган выразил мнение о будущем Украины

Президент Турции Эрдоган считает, что украинский конфликт закончится нескоро
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Политик предрек, что ждет Россию и Украину в контексте мировой проблемы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что считает, что конфликт на Украине будет долгим. Пока в некоторых странах Европы говорят о скорой «развязке» в разладе двух стран, политический лидер придерживается совершенно противоположного мнения.
В беседе с журналистами Эрдоган подчеркнул, что вопреки расхожему мнению, предпосылок к скорому окончанию выяснения отношений нет.
«Если быть предельно открытым и ясным, то совершенно очевидно, что это будет длиться долго и закончится не скоро», — сказал он.
При этом президент подчеркнул, что Владимир Путин выступает за скорейшее окончание конфликта, а значит, проблема находится на стороне Зеленского и Киева. Именно президент Украины не хочет пойти на мировую, намекнул Эрдоган.
«Путин хочет, чтобы это закончилось как можно скорее. Это то, что он сказал, и я верю его словам», — подчеркнул Эрдоган.
Напомним, что ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением и техникой.
Ранее 5-tv.ru писал, что новая война США оставит Владимира Зеленского и Украину без финансирования.
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