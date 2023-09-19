«Интересно девки пляшут!» — самые известные цитаты Гришечкина из сериала «Солдаты»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 34 0

Цитаты замполита Староконя, которого сыграл Гришечкин в «Солдатах», ушли в народ

«Интересно девки пляшут!» — самые известные цитаты Гришечкина из сериала «Солдаты»

Фото: Кадр из сериала «Солдаты», 2004 г.

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Подполковник сериала «Солдаты» — одна из самых известных ролей Вячеслава Гришечкина.

Во вторник, 19 сентября, в Москве простились с Вячеславом Гришечкиным, актером, полюбившимся всем своими ролями в сериалах «Солдаты», «Чистосердечное признание» и «Барсы». Всего на счету артиста более 160 ролей в разных проектах. 5-tv.ru собрал самые известные цитаты актера, которые стали настоящими крылатыми выражениями для российского зрителя.

Наверное, одной из самых знаменитых ролей Гришечкина был персонаж сериала «Солдаты» — подполковник Александр Степанович Староконь. Замполит являлся дамским угодником и знатным ловеласом, но всегда отличался тягой к справедливости и добрым нравом. Герой полюбился зрителям своей харизмой и юмором.

Среди самых известных выражений Староконя — цитаты, которые давно ушли в народ:

«Интересно девки пляшут по четыре ровно в ряд…»;

«Если виноватых нет, то мы их назначим…».

Впрочем, из уст персонажа исходили и почти философские высказывания.

«У нас держи нос, не держи, все равно насморк обеспечен», — высказался однажды Староконь на возможную проверку в воинской части, где он служил.

Еще, пожалуй, каждый поклонник сериала знает, как Староконь любил перед тем, как задать вопрос, вставить свое известное «Стесняюсь спросить…» и всегда уточнял «Действительно».

«Деньги, это суровая правда жизни, которая может опошлить самые высокие чувства», — сказал замполит в 14 серии третьего сезона сериала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, могут ли медики быть причастны к смерти Гришечкина.

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