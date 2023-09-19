«А правильное ли было лечение?» — могут ли медики быть причастны к смерти Гришечкина

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Рита Миронова
Рита Миронова 38 0

Врач и адвокат Орешкова: преждевременно обвинять врачей в смерти Гришечкина

«А правильное ли было лечение?» — могут ли медики быть причастны к смерти Гришечкина

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актер скоропостижно скончался 15 сентября в возрасте 61 года. Его директор назвал причиной смерти халатность врачей. Может ли это быть правдой?

Вина врачей в смерти заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина не доказана, в ситуации следует детально разобраться. Таким мнением с порталом «Страсти» поделилась врач и адвокат Анна Орешкова, отметив, что в такие моменты надо думать не о том, как наказать медиков.

«‎Когда умирает чей-то родственник или друг, это большая трагедия. Одна из первых реакций — кого-то обвинить. Если это правда, запрашивать документацию из частной больницы. А правильное ли лечение там было? Если да, то почему случился перевод в городскую больницу? Какое ухудшение произошло? Не потеряли ли время во время транспортировки?» — отметила эксперт.

Разобраться в случившемся помогут специалисты, которые лечили Гришечкина. Во-первых, считает Орешкова, необходимо обратиться во все медучреждения, связанные с лечением актера, и запросить историю лечения и прочие документы. Такое право есть у родственников умершего, но никак не у его директора и так далее.

«‎Родственники имеют право запрашивать документацию пациента. Каждый желающий не может получить личную информацию о здоровье пациента. Преждевременно кого-то обвинять вот так, что пролежни появились за два дня и так далее. Пока это все очень необъективно», — высказалась Орешкова.

Вячеслав Гришечкин скоропостижно скончался 15 сентября в возрасте 61 года. Последние дни актер провел в больнице, куда попал из-за проблем с сердцем.

Директор артиста обвинил в случившемся врачей, которые занимались лечением. По его мнению, они слишком халатно отнеслись к своей работе, поэтому у Гришечкина начались осложнения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что происходило с Гришечкиным перед смертью.

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