Уголовное дело Цивина и Дрожжиной передадут в Верховный суд

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 18 0

Бесконечное судебное разбирательство набирает новые обороты.

Уголовное дело Цивина и Дрожжиной передадут в Верховный суд

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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В Москве прошло судебное заседание по делу Михаила Цивина и его супруге Наталье Дрожжиной. Защита добивалась перевода судопроизводства из Москвы в суд Санкт-Петербурга.

Судебная коллегия, совещаясь на месте, определила в соответствии со статьей 35 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации передать уголовное дело для рассмотрения ходатайства адвоката Макарова (адвокат Цивина) по существу в Верховный суд, сообщил источник 5-tv.ru из зала суда.

Ранее сторона защиты обидчиков вдовы и дочери актера Алексея Баталова требовала направить апелляционную жалобу из Москвы в суд Санкт-Петербурга. Адвокат Михаила Цивина в беседе с 5-tv.ru заявил, что московские суды проявили себя предвзято.

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Около трех лет назад в отношении Дрожжиной и Цивина возбудили уголовное дело. После смерти актера Алексея Баталова они, по версии следствия, незаконно приватизировали недвижимость актера, втерлись в доверие к жене и дочери актера, а потом незаконным путем завладели его наследством — несколькими квартирами и более 20 миллионами рублей.

В мае этого года суд признал их виновными. Дрожжину приговорили к четырем годам колонии условно, а ее мужа — к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. К такому же сроку был приговорен нотариус Дмитрий Бублий, который помог супругам завладеть недвижимостью Баталова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему семья Алексея Баталова пребывает в страхе после суда.

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