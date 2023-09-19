Скончалась актриса из фильма «Вам и не снилось» Любовь Майкова

Ушла из жизни советская актриса театра и кино Любовь Майкова, известная зрителю по роли лаборантки в фильме «Вам и не снилось». Как сообщает пресс-служба ГИТИСа, женщина скончалась 18 сентября.

О причине смерти актрисы не сообщается. С 1989 года она проживала в США, о ее личной жизнь практически ничего не было известно.

В кино Майкова дебютировала в 1980 году, сразу после окончания института театрального искусства. Первой ролью начинающей актрисы стала Фрэза в фильме «Вам и не снилось». Эта картина в итоге принесла Майковой наибольшую популярность.

После успешного старта актриса продолжила сниматься. В ее репертуаре есть такие картины как «Салон красоты», «Где находится нофелет?» и «Забытая мелодия для флейты».

На этом актерская карьера Майковой закончилась, а театральная — началась. Актриса работала в театре Малая Драматическая Труппа, а также была его основателем.

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