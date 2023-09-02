Умерла актриса из «Каменской» Людмила Мелешко

Что стало причиной смерти артистки?

Ушла из жизни российская актриса театра и кино Людмила Мелешко. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

По его информации, артистка умерла 31 августа в возрасте 64 лет. Причина смерти не уточняется.

Актерская карьера Мелешко началась в далеком 1981 году. Тогда она впервые появилась на экранах, снявшись в эпизодической роли в фильме «Половодье» вместе с Натальей Вавиловой, Натальей Егоровой и Артемом Иноземцевым.

Одним из самых известных проектов, в которых она участвовала, стал сериал «Каменская-2». Помимо этого, актриса снималась в фильмах «Культпоход в театр», «Темная ночь» и «Как я был вундеркиндом».

Так, за всю карьеру Мелешко снялась лишь в пяти кинопроектах. Последний из них появился на экранах в 2004 году.

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