Умерла актриса из «Каменской» Людмила Мелешко

Умерла актриса Людмила Мелешко
Фото: Кадр из к/ф «Как я был вундеркиндом», реж. Евгений Марковский, 1983 г.
Что стало причиной смерти артистки?
Ушла из жизни российская актриса театра и кино Людмила Мелешко. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».
По его информации, артистка умерла 31 августа в возрасте 64 лет. Причина смерти не уточняется.
Актерская карьера Мелешко началась в далеком 1981 году. Тогда она впервые появилась на экранах, снявшись в эпизодической роли в фильме «Половодье» вместе с Натальей Вавиловой, Натальей Егоровой и Артемом Иноземцевым.
Одним из самых известных проектов, в которых она участвовала, стал сериал «Каменская-2». Помимо этого, актриса снималась в фильмах «Культпоход в театр», «Темная ночь» и «Как я был вундеркиндом».
Так, за всю карьеру Мелешко снялась лишь в пяти кинопроектах. Последний из них появился на экранах в 2004 году.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла одна из самых скрытных актрис Советского Союза Лидия Остринская.
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