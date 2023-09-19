Азербайджан заявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 24 0

Высокоточные удары были нанесены по военным объектам Армении.

Азербайджан заявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе

Фото: Reuters / ARTEM MIKRYUKOV

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Армия Азербайджана приступила к реализации «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны республики.

Уточняется, что по военным объектам и базам Вооруженных сил Армении были нанесены удары высокоточным оружием. Операция преследует цель «восстановления конституционного стоя», уточняется в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

Официальный Баку предоставил отчет о происходящем российским миротворцам, а также мониторинговому центру.

«Антитеррористические мероприятия» также были начаты в целях обеспечения положений трехстороннего соглашения, заключенного между лидерами Азербайджана, Армении и России в ноябре 2020 года, добавили в МО.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

В мае этого года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер Армении Никол Пашинян назвал неуместными разговоры о смене внешнеполитического вектора Армении.

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