Первая помощь: что делать при ожоге пищевода до приезда медиков

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 15 0

Врач Коробкин: при ожоге пищевода нельзя вызывать рвоту

Первая помощь: что делать при ожоге пищевода до приезда медиков

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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И какие действия могут усугубить состояние человека при такой травме?

Ожог пищевода, к сожалению, является довольно распространенной травмой, и при том весьма опасной. Что делать в таком случае, изданию aif.ru рассказал врач-эндоскопист Сергей Коробкин.

По словам специалиста, ожог пищевода представляет собой повреждения путем химических, термических и лучевых воздействий. Чаще всего ему подвержены дети и пожилые люди, хотя в зоне риска находятся представители всех возрастов. Среди симптомов травмы — боль и дискомфорт в грудной клетке, рвота и кашель. Как только возникает подозрение, стоит немедленно обращаться за медицинской помощью.

В ожидании медиков врач советует провести следующие манипуляции: промыть полость рта большим количеством чистой воды, а также выпить половину литра воды или молока. А вот рвоту вызывать ни в коем случае нельзя, чтобы ненароком не вызвать разрыв пищевода.

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