Полно бактерий и грязи: можно ли подхватить ЗППП в общественных туалетах

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Алексей Панков
Алексей Панков 27 0

Венеролог Зудилова: заразиться ЗППП в общественных туалетах невозможно

Полно бактерий и грязи: можно ли подхватить ЗППП в общественных туалетах

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Чем опасно посещение публичных уборных?

Можно ли подхватить заболевания передающиеся половым путем (ЗППП) при посещении общественного туалета? Ответом на этот вопрос поделилась дерматовенеролог Светлана Зудилова в беседе с 76.ru.

Специалист подчеркнула, что приобрести подобные инфекции при соблюдении личной гигиены невозможно. Однако все же не стоит прикасаться кожей к унитазу, так как на нем много различных бактерий и грязи.

«Естественно, на ободке унитаза полно разных бактерий и грязи, но не инфекций. Это одно из правил личной гигиены — не садиться на ободок унитаза в общественных местах», — отметила врач.

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Зудилова подчеркнула, что необходимо использовать одноразовые покрытия-сидушки. Также стоит обратиться в администрацию, если в гостинице или кафе вы обнаружили грязный унитаз.

Ранее акушер-гинеколог Мария Милютина в беседе с 5-tv.ru рассказала, можно ли забеременеть от использованного полотенца.

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