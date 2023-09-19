Гиперзвуковая смерть: Lobaev Arms тестирует новый тип снайперских боеприпасов

Lobaev Arms: в России начали испытывать гиперзвуковой снайперский патрон
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
Чем уникальны новые патроны?
В России начали испытывать новый гиперзвуковой патрон. Такой новостью в интервью агентству РИА Новости поделился Владислав Лобаев — глава Lobaev Arms.
По словам оружейника, новый тип боеприпасов способен развивать скорость свыше 1500 метров в секунду. Сейчас производитель также тестирует кучность стрельбы.
«Мы можем его выпускать в пограничном с гиперзвуковым вариантом или собственно выходить на гиперзвук. Данное решение мы будем принимать по итогам испытаний, когда определится масса серийного изделия», — отметили в Lobaev Arms.
Собеседник агентства подчеркнул, что некоторое время назад им пришлось свернуть проект из-за занятости гособоронзаказом. Однако в современных условиях спецоперации появилась необходимость в новых боеприпасах. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять патроны калибра 10×100 миллиметров. От таких боеприпасов не способны защитить средства индивидуальной защиты даже на больших расстояниях.
Армия России получит первый дистанционный снайперский комплекс «Робоснайпер»
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РФ началось производство новой снайперской винтовки под названием «Зверобой». Оружие использует боеприпасы калибра 10,3×77 миллиметров.
- 19 сент
- Сделали правильный выбор: ВСУ стали сдаваться в плен под Сватово
- 19 сент
- Во Львове прогремели взрывы
- 19 сент
- На огневых позициях: лучшее видео из зоны СВО за день
- 19 сент
- «Вы — освободители, а они — садисты»: что рассказали беженцы с Донбасса моряку из Аргентины
- 19 сент
- Небо под защитой: как в зоне спецоперации уничтожают беспилотники ВСУ
- 19 сент
- А факты где? В правительстве США увидели прогресс в контрнаступлении ВСУ
- 19 сент
- Серия взрывов прогремела в Харьковской области
- 19 сент
- Меньше возможностей — больше дронов: как осень повлияет на ход спецоперации
- 18 сент
- «Проблемы нет»: что будет делать сборная РФ по футболу без чемпионата УЕФА
- 18 сент
- Путин заявил о полном восстановлении экономики РФ после санкций Запада
Читайте также
100%
0.02 103.09
0.05
Нашли ошибку?