Гиперзвуковая смерть: Lobaev Arms тестирует новый тип снайперских боеприпасов

Чем уникальны новые патроны?

В России начали испытывать новый гиперзвуковой патрон. Такой новостью в интервью агентству РИА Новости поделился Владислав Лобаев — глава Lobaev Arms.

По словам оружейника, новый тип боеприпасов способен развивать скорость свыше 1500 метров в секунду. Сейчас производитель также тестирует кучность стрельбы.

«Мы можем его выпускать в пограничном с гиперзвуковым вариантом или собственно выходить на гиперзвук. Данное решение мы будем принимать по итогам испытаний, когда определится масса серийного изделия», — отметили в Lobaev Arms.

Собеседник агентства подчеркнул, что некоторое время назад им пришлось свернуть проект из-за занятости гособоронзаказом. Однако в современных условиях спецоперации появилась необходимость в новых боеприпасах. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять патроны калибра 10×100 миллиметров. От таких боеприпасов не способны защитить средства индивидуальной защиты даже на больших расстояниях.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РФ началось производство новой снайперской винтовки под названием «Зверобой». Оружие использует боеприпасы калибра 10,3×77 миллиметров.