Исследование проводилось среди японцев в возрасте от 65 лет и страше. Что оно показало?

В Южной Корее ученые выявили связь между постоянным употреблением сыра и улучшением памяти у пожилых людей. Также любители молочного продукта оказались более внимательными и хорошо ориентировались в пространстве. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на издание PsyPost.

Уточняется, что в исследовании приняли участие более 1500 жителей Японии в возрасте от 65 лет и старше.

Сначала специалисты посмотрели рацион участников, чтобы выяснить, кто из них употреблял больше сыра. Потом когнитивные характеристики испытуемых оценили с помощью мини-теста, анализирующего внимательность, запоминание, визуально-пространственные навыки, речь и письмо.

Если участники давали менее 23 правильных ответов из 30, то это говорило о снижении их когнитивных способностей, что характерно для болезни Альцгеймера.

Итоги продемонстрировали, что люди с сыром в меню дали более 23 правильных ответов. Ученые заключили, что в целом питание любителей сыра было правильным и здоровым.

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