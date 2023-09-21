Главное — не забыть: ученые назвали продукт, который улучшает память

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 40 0

Эксперимент показал, что сыр улучшает память пожилых людей

Главное — не забыть: ученые назвали продукт, который улучшает память

Фото: www.globallookpress.com / Rainer Jensen

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Исследование проводилось среди японцев в возрасте от 65 лет и страше. Что оно показало?

В Южной Корее ученые выявили связь между постоянным употреблением сыра и улучшением памяти у пожилых людей. Также любители молочного продукта оказались более внимательными и хорошо ориентировались в пространстве. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на издание PsyPost.

Уточняется, что в исследовании приняли участие более 1500 жителей Японии в возрасте от 65 лет и старше.

Сначала специалисты посмотрели рацион участников, чтобы выяснить, кто из них употреблял больше сыра. Потом когнитивные характеристики испытуемых оценили с помощью мини-теста, анализирующего внимательность, запоминание, визуально-пространственные навыки, речь и письмо.

Если участники давали менее 23 правильных ответов из 30, то это говорило о снижении их когнитивных способностей, что характерно для болезни Альцгеймера.

Итоги продемонстрировали, что люди с сыром в меню дали более 23 правильных ответов. Ученые заключили, что в целом питание любителей сыра было правильным и здоровым.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач развенчал популярный миф о правильном питании.

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