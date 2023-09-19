Протестующие заблокировали российское посольство в Армении

В Ереване идут акции протеста из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Фото: Reuters / Vahram Baghdasaryan
Протестующие заблокировали здание посольства России в Армении и не выпускают его сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском диппредставительстве.
Уточняется, что демонстранты заблокировали как главный, так и задний выходы из посольства. В диппредставительстве уверяют, что родным и близким российских дипломатов ничего не угрожает. Прошедшая ранее информация о том, что родственников якобы привезли в посольство, не соответствует действительности.
Источник также отметил, что посольство было заблокировано после появления в сети призывов к проведению протестной акции около здания российского дипведомства. Дипломаты направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства в соответствии с Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Ранее в этот день сообщалось, что в Ереване начались митинги из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Митингующие собрались на площади Республики, скандируют «Никол — предатель» и вступают в стычки с сотрудниками полиции. Они пытаются прорваться в здание правительства. Правоохранители вынуждены применять светошумовые гранаты.
Демонстранты требуют, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян защитил армян в Нагорном Карабахе, а правительство Азербайджана прекратило силовые действия на территории региона.
Тем временем в Нагорном Карабахе проходит антитеррористическая операция, о начале которой 19 сентября объявило Минобороны Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что целью мероприятий является ликвидация позиций Вооруженных сил Армении и «восстановление конституционного строя».
Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку подчеркнули, что гражданские объекты и население не являются целями военных.
Власти России призвали Армению и Азербайджан прекратить эскалацию конфликта и вернуться к дипломатическому урегулированию.
Спор о принадлежности Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном продолжается более 30 лет. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над регионом. С тех пор там неоднократно происходили конфликты.
Главной стороной в урегулировании ситуации выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.
В мае 2023-го в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нагорном Карабахе обвинили Баку в срыве договоренностей.
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